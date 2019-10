In der Stadtbibliothek in Ulm kann man sich ein so genanntes Senioren-Tablet ausleihen. Es ist speziell für Demenzkranke konzipiert. Die Anwendungen sollen helfen, Fähigkeiten zu erhalten.

Inzwischen kennt jeder jemanden, der es hat, oder jemanden, in dessen Verwandtschaft jemand betroffen ist: Demenz. Für Angehörige und Demenzkranke gibt es immer mehr Angebote, wie Gesprächsrunden, Betreuungscafés, bei denen man sich austauschen und Tipps für den Alltag holen kann. Erinnerungen behalten, Fähigkeiten erhalten Demenzkranke brauchen jeden Tag aufs Neue Anregungen und Anreize, damit die Erinnerungen und Fähigkeiten so gut wie möglich erhalten bleiben. In der Stadtbibliothek in Ulm kann man zu diesem Zweck ein so genanntes Senioren-Tablet ausleihen. Die Fragen sind: Was kann das? Was bringt es? Welche Erfahrungen wurden damit gemacht? Dauer 2:39 min Tablets für Demenzkranke