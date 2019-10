Zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember wird es im Regionalverkehr einige Änderungen geben. Das teilte die Deutsche Bahn mit. Mit der Elektrifizierung der Südbahn zwischen Ulm und dem Bodensee geht es voran. Deshalb gibt es weitere Streckensperrungen und Busersatzverkehr: Zunächst von November bis Mitte Dezember auf den Abschnitten Biberach-Aulendorf und Friedrichshafen-Lindau, im nächsten Jahr dann auf drei weiteren Abschnitten. Freie Fahrt heißt es dagegen zwischen Stuttgart, Göppingen und Ulm für das private Bahnunternehmen „Go Ahead“. Das britische Unternehmen betreibt künftig auch diese Strecke. Neues auch auf der Donaubahn: Dort soll zwischen Donaueschingen und Ulm in der Fahrradsaison am Wochenende, an Feiertagen und in den Ferien ein Fahrradwagen eingesetzt werden.