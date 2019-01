Großeinsatz für die Feuerwehr in Abtsgmünd (Ostalbkreis): Dort sind am Mittwochmorgen ein Wohnhaus und zwei angrenzende Scheunen abgebrannt. Der Brand soll in einer der Scheunen ausgebrochen sein.

Um 5:22 Uhr ging die Brandmeldung bei der Polizei in Aalen ein. Die Flammen griffen auf eine angrenzende Scheune und von dort aus auf ein Wohnhaus im Abtsgmünder Ortsteil Hohenstadt über. Es dauerte bis Mittag, bis das Feuer gelöscht werden konnte. Nach Zeugenangaben fachte starker Wind das Feuer an. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr brachte einen Hausbewohner in Sicherheit. Das Wohnhaus und die beiden Scheunen seien komplett abgebrannt. Der Schaden wird auf mehrere 100.000 Euro geschätzt.