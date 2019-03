per Mail teilen

Bahnreisende auf der Strecke Ulm-Stuttgart müssen sich am kommenden Wochenende auf Verzögerungen und Schienenersatzverkehr einstellen. Die Strecke wird bis Dienstag komplett gesperrt.

Grund ist der Abbruch einer alten Autobahnbrücke an der Anschlussstelle Ulm-West. Dafür muss die Bahnstrecke nach Angaben des Regierungspräsidiums Tübingen aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Die Vollsperrung beginnt in der Nacht von Freitag (22. März) auf Samstag und endet am Dienstagmorgen (26. März).

Noch Dauerbaustelle - Der Bahnknoten beim Hauptbahnhof Ulm aus der Vogelperspektive (Archivbild) DB-Projekt Stuttgart-Ulm GmbH, Arnim Kilgus

Busse statt Züge im Regionalverkehr

Informationen zum Schienenersatzverkehr und den Fahrplänen gebe es auf der Internetseite der Bahn. Die Interregio-Züge von Stuttgart nach Lindau fallen demnach im Abschnitt Geislingen-Ulm aus. Dort gebe es einen Ersatzverkehr mit Bussen. Im Nahverkehr gibt bis kommenden Montag keine IRE-Züge zwischen Ulm und Geislingen und auch keine Regionalbahnen nach Beimerstetten; auch hier fahren Busse.

Intercity-Züge weerden umgeleitet

ICE-Züge im Fernverkehr zwischen Stuttgart und München werden laut Bahn über Aalen und Donauwörth umgeleitet. Die TGV-Linie 83 zwischen Stuttgart und München fällt weg. Der Autobahnverkehr ist von der Sperrung nicht betroffen. Nach dem Abbruch der alten Brücke aus dem Jahr 1934 soll an gleicher Stelle ein breiteres Bauwerk entstehen.

Bahn nutzt Sperrung für weitere Arbeiten

Weil wegen des Brückenabrisses sowieso Züge ausfallen müssen, nutzt das Bahnprojekt Stuttgart-Ulm den Zeitraum für Arbeiten am Ulmer Hauptbahnhof. So wird dort unter anderem eine Lärmschutzwand gebaut.