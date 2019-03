Bei einem Feuer in einem Wohnhaus im Aalener Stadtteil Wasseralfingen sind am Dienstagmorgen zwei Frauen ums Leben gekommen. Noch ist unbekannt, was den Brand auslöste.

Die Staatsanwaltschaft Ellwangen will mit einer Obduktion in den kommenden Tagen die Todesursache und die genaue Identität der Opfer klären. Wie der Aalener Oberbürgermeister Thilo Rentschler (SPD) dem SWR sagte, handelt es sich bei den Toten vermutlich um die 84-jährige Bewohnerin des Hauses und eine Pflegerin. Alarm am Morgen Kurz vor sechs Uhr am Dienstagmorgen ging der Alarm bei der Feuerwehr ein. Die Feuerwehrleute fanden ein Opfer hinter der verschlossenen Eingangstüre. Das andere Opfer fanden die Helfer in einem Zimmer im Obergeschoss, das zu dem Zeitpunkt in Vollbrand stand. Der Schaden an dem Haus dürfte nach ersten Einschätzungen der Polizei bei rund 200.000 liegen. Die Rußschwaden zeugen von dem Unglück - zwei Frauen sind in diesem Haus im Aalener Stadtteil Wasseralfingen durch einen Brand ums Leben gekommen SWR Hendrik Zorn Brandursache noch unklar Das Haus ist vermutlich nicht mehr bewohnbar. Eine Gefahr für benachbarte Häuser bestand nicht, so ein Polizeisprecher. Brandsachverständige suchen im Laufe des Tages nach der Ursache des Feuers.