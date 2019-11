In der Fußballregionalliga hat der VfR Aalen am Samstagnachmittag die TSG Hoffenheim II besiegt. Am Ende stand es in der Ostalb Arena 1:0. Der SSV Ulm 1846 startet erst am Montagabend in die Rückrunde. Gegner im Donaustadion sind die Kickers Offenbach. Die Ulmer hoffen eine Revanche. In der Hinrunde hatten die Ulmer Spatzen gegen Offenbach 0:2 verloren.