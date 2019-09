Die 45. Reichsstädter Tage in Aalen sind am Samstag offiziell eröffnet worden. Oberbürgermeister Thilo Rentschler ist in seiner Rede auf die Herausforderungen für Aalen eingegangen: Klimawandel, Mobilität, Energiebedarf - diesen nicht nur kommunalen, sondern auch globalen Aufgaben wolle die Stadt mit eigenen Konzepten begegnen. Nach der offiziellen Eröffnung wird das Stadtfest auf verschiedenen Plätzen in der Stadt gefeiert. Auf der Bühne am Gmünder Torplatz beispielsweise gestalten 30 Vereine, Gruppen und Tanzschulen mit mehr als 1.000 Teilnehmern das Programm. Neben der Stadtkirche, am Südlichen Stadtgraben und auch auf dem Spritzenhausplatz wird Musik geboten. Die Aalener Musikvereine sind mit ihrem Programm auf dem Marktplatz zu finden. Fester Bestandteil des Festwochenendes in Aalen sei inzwischen auch das Weindorf vor dem Rathaus, teilte die Stadt mit.