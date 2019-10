Der VfR Aalen hat am Samstag in der Fußball-Regionalliga gegen den FC Gießen 1:1 gespielt. Für den SSV Ulm 1846 Fußball setzte es zu Hause im Donaustadion eine 1:3 Niederlage gegen die zweite Mannschaft des SC Freiburg. Ulm ist in der Tabelle damit auf Platz 8 abgerutscht, Aalen liegt auf Platz 11. Kommendes Wochenende spielen beide Mannschaften in Aalen gegeneinander.