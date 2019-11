In der Fußball-Regionalliga hat der VfR Aalen am Sonntagnachmittag in Freiburg mit 1:2 verloren. Erfolgreicher war der SSV Ulm am Samstag bei seinem Heimspiel gegen Bahlingen. Die Ulmer gewannen 5:0. In der Basketball-Bundesliga kassierten die Ulmer am Samstag die fünfte Saisonniederlage und steckt weiter im Tabellenkeller fest. Das Ratiopharm-Team verlor 73:82 gegen s.Oliver Würzburg.