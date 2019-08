In der Region haben im vergangenen Jahr mehr Menschen Hilfe zum Lebensunterhalt bezogen als im Jahr davor. Wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte, stieg die Zahl der Empfänger in Ostwürttemberg von 170 auf mehr als 200, auch in den Kreisen Alb-Donau, Biberach und in der Stadt Ulm stieg die Zahl. Einer Sprecherin des Statistischen Landesamtes zufolge ist diese Zunahme auf die üblichen Schwankungen zurückzuführen. Hilfe zum Lebensunterhalt beziehen unter anderem Vorruheständler mit niedriger Rente, langfristig Erkrankte und Menschen, die für begrenzte Zeit erwerbsunfähig sind.