Die Sport- und Artistikshow „Turngala“ macht derzeit Station in der Region. Die Gemeinschaftsveranstaltung des Badischen und des Schwäbischen Turnerbunds war am Dienstagabend in Aalen zu sehen, am Mittwochabend in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena. Die Zuschauer lernen zum Beispiel das „Barrolin“ kennen – eine Mischung aus zwei Barren und einem Trampolin. An dem zeigen vier Turner einen Mix aus beiden Disziplinen, einschließlich Lichteffekten und rhythmischer Musik. Die längst zur Tradition gewordene Turngala präsentiert eine Mischung aus Turnen, Gymnastik, Sport und Unterhaltung in insgesamt 21 Städten. Aus der Region sind der TSV Wasseralfingen aus dem Ostalbkreis und die SG Griesingen aus dem Alb-Donau-Kreis beteiligt. Die Turngala wirbt laut Veranstalter dieses Jahr auch für die Turn-WM – sie findet im Oktober in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart statt.