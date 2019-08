per Mail teilen

Als erstes Freibad in der Region schließt am kommenden Sonntag das Spiesel-Freibad in Aalen. Grund sind anstehende Sanierungsarbeiten, teilen die Stadtwerke mit. Die beiden anderen Freibäder Hirschbach und Unterrombach bleiben voraussichtlich bis zum Ende der Sommerferien geöffnet. Die Besucherzahlen bisher seien zwar niedriger als im vergangenen Jahr, jedoch höher als im langjährigen Durchschnitt.