In Aalen haben sich Fußballfans des VfR Aalen eine Schlägerei mit Fans des 1. FC Heidenheim geliefert. Zwei Männer wurden leicht verletzt. Nach Polizeiangaben besuchten die FCH-Anhänger nach dem Fußballspiel am Samstag eine Kneipe in Aalen. Als VfR-Fans das Lokal betraten, kam es zum Streit, der vor der Gaststätte in einer Schlägerei endete.