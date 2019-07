Der Ostalbkreis will Lücken in der Versorgung mit schnellem Internet möglichst schnell schließen. Am Dienstag haben Kreis und die EnBW-Tochter NetCom BW einen Vertrag zum Breitbandausbau geschlossen. Das Unternehmen soll die Haupt-Glasfasertrasse auch in den Gebieten verlegen, die bisher noch weiße Flecken sind. Insgesamt sollen im Ostalbkreis bis Ende 2021 über 500 Kilometer Breitband-Kabel in Betrieb, im Bau oder zumindest in Planung sein.