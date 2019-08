Die Hochschule Aalen erhält sechs Millionen Euro Förderung für die Batterieforschung. Das Geld stammt aus einem durch Bundesmittel geförderten Projekt. Bei "strucur.e" arbeiten Wissenschaft und Wirtschaft zusammenarbeiten. Dabei geht es um verschiedene Fragen, beispielsweise: Wie kommt der Strom schneller in die Batterie, um damit Wartezeiten für das Laden von Elektroautos zu verkürzen? Die Hochschule Aalen verfolgt einen Ansatz, mit Lasertechnik die Elektroden der Batterien so zu formen, dass sich der Transport von Strom verbessert. Die Freude über die Förderung in Aalen sei groß gewesen, weil man in Forscherkreisen "deutschlandweit wahrgenommen" werde, heißt es in einer Stellungnahme.