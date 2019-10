Der Zugbetreiber Go Ahead muss Fahrgäste entschädigen, weil die Züge auf der Remsbahn häufig unpünktlich sind oder ausfallen. Das bestätigte ein Sprecher des Verkehrsministeriums dem SWR. Wie und in welcher Höhe die Fahrgäste entschädigt werden sollen, ist noch offen. Darüber hinaus muss das Unternehmen auch Strafen an das Ministerium zahlen. Das Ministerium räumte aber ein, dass Go Ahead mit vielen Problemen zu kämpfen habe, für die das Unternehmen nichts könne, etwa mit fehlerhaften Zügen.