Die Polizei vermutet bei zwei Bränden in einem Aalener Mehrfamilienhaus Brandstiftung. Beim letzten Brand Mittwochfrüh erlitten neun Menschen Rauchgasvergiftungen. Am Tag vor Heiligabend war in dem Haus auch schon ein Feuer ausgebrochen. Damals gab es keine Verletzten. In beiden Fällen stellten Ermittler fest, dass das Feuer im Keller des Gebäudes ausgebrochen war. Die Polizei hält Brandstiftung für wahrscheinlich. Hinweise auf einen Tatverdächtigen gibt es nicht. Nach dem gestrigen Brand geht die Polizei davon aus, dass das Gebäude nicht mehr bewohnbar ist, der Schaden geht in die Zehntausende.