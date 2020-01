Die Polizei Aalen prüft, ob sie gegen einen Mitarbeiter der Post wegen Siegelbruchs ermittelt. Eine Frau hatte am Samstag versehentlich einen Brief mit Bargeld in einen öffentlichen Briefkasten geworfen und sich anschließend an die Polizei gewandt. Die Beamten hatten aber am Wochenende bei der Post niemanden erreicht und versiegelten deshalb den Kasten. Trotzdem leerte ihn der Postmitarbeiter. Jetzt sucht die Post nach dem Umschlag.