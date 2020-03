per Mail teilen

Ein brennender Holzverschlag hat laut Polizei in der Nacht auf Samstag einen Wohnhausbrand in Aalen verursacht. Es entwickelte sich starker Rauch, die Polizei evakuierte das Gebäude und brachte die Bewohner in Sicherheit. Eine Polizistin erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache laufen, der Schaden wird auf 80.000 Euro geschätzt.