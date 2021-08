per Mail teilen

Zum DFB-Pokalspiel des Regionalligisten SSV Ulm 1846 Fußball am Samstag gegen den Zweitligisten 1.FC Nürnberg dürfen mehr als 9.000 Zuschauer ins Donaustadion. Dafür gibt es einen entscheidenden Grund.

Da auch am Montag die Corona-Inzidenz in Ulm unter 35 lag, haben die Ulmer Spatzen nun Gewissheit: Exakt 9.220 Fußball-Fans dürfen ins Stadion. Das teilte der Verein SSV Ulm 1846 Fußball am Montag mit und begann auch sofort mit dem Vorverkauf: Rund 5.000 Tickets waren innerhalb weniger Stunden weg.

Geimpft, Genesen, Getestet - Testzentrum am Stadion geöffnet

Zutritt ins Stadion erhält aber nur, wer geimpft, genesen oder getestet ist und eine Maske trägt. Zudem gibt es für jedes Ticket gibt es ein Zeitfenster für den Einlass. Das Drive-In-Testzentrum am dem Parkplatz Stockmahd nahe der Donauhalle wird extra für die Fußballfans am Samstag wieder geöffnet.

Impfung möglich - ein Heimspiel gratis

Und auch eine Corona-Impfung ist möglich von 14:30 bis 20 Uhr direkt am Donaustadion. Für Impfwillige gibt's einen Ticket-Gutschein für ein Heimspiel des SSV Ulm in der Regionalliga.