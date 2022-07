Telefonbetrüger bringen 90-Jährige um ihr gesamtes Erspartes

Telefonbetrüger haben im Raum Ulm von einer 90 Jahre alten Frau alle Ersparnisse erbeutet. Sie erzählten der Rentnerin, ein Angehöriger habe einen schweren Unfall verursacht. Nur gegen Zahlung einer Kaution müsse er nicht ins Gefängnis. Die Frau hob all ihr Geld ab und übergab laut Polizei einer unbekannten Botin einen fünfstelligen Betrag. Insgesamt gab es am Donnerstag in Ulm und den Kreisen Alb-Donau, Biberach, Heidenheim und Göppingen mindestens 20 Anrufe. 19 Mal blitzen die Betrüger ab, weil die Angerufenen sie durchschauten. Die 90-Jährige war das einzige Opfer, das auf die Betrugsmasche hereinfiel. Mit Lügen über Unfälle wollten die angeblichen Polizisten und Staatsanwälte an das Geld von ihren Opfern.