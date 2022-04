9-Euro-Ticket? Warum dem Aalener Verkehrsverbund OstalbMobil ein 0-Euro-Ticket lieber wäre

Die Verkehrsverbünde um Aalen, Ulm und Heidenheim arbeiten an der Umsetzung des 9-Euro-Tickets. Doch der Verwaltungsaufwand ist immens - und wichtige Fragen sind offen.

Die Verkehrsverbünde für Ulm, Heidenheim und Aalen stehen vor einer Mammutaufgabe: Sie sollen das vom Bund beschlossene 9-Euro-Ticket zum 1. Juni umsetzen. Beim Verkehrsverbund OstalbMobil stößt das Vorhaben auf wenig Begeisterung.

"Eine etwas überstürzte Aktion, die bei Beteiligten und Verbänden sehr großen Aufwand verursacht."

Das liegt laut Geschäftsführer Paul-Gerhard Maier allerdings nicht an der Idee selbst, sondern an den wenig durchdachten Konsequenzen für die Verkehrsverbünde. Die Idee, Anreize für den Öffentlichen Nahverkehr zu setzen, finde er gut. "Allerdings ist es eine etwas überstürzte Aktion, die bei Beteiligten und Verbänden sehr großen Aufwand verursacht."

Beim Verkehrsverbund OstalbMobil stößt das 9-Euro-Ticket auf wenig Begeisterung. Landratsamt Ostalbkreis

OstalbMobil und DING müssen Automaten für 9-Euro-Ticket umprogrammieren

Für die Verkehrsverbünde beginnt nun ein großer organisatorischer und technischer Aufwand: Die Systeme in Bussen und an Bushaltestellen müssen angepasst werden, damit es dort das 9-Euro-Ticket zu kaufen gibt. Außerdem laufen die Vorbereitungen dazu, Abonnenten zu entschädigen. Geklärt werden muss auch, wie die Differenz für bereits bar bezahlte Tickets, wie etwa das Semesterticket, ausgeglichen werden kann.

Das 9-Euro-Ticket soll es in jedem Verbund geben, auch im DING-Gebiet und bei den Heidenheimer Verkehrsgesellschaft wird daran gearbeitet. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Stefan Puchner

Geltungsbereich und rechtzeitige Finanzierung des 9-Euro-Tickets noch unklar

Insgesamt sieht Geschäftsführer Maier noch mehrere offene und dringende Fragen - den Geltungsbereich des Tickets beispielsweise: im Verbund, im Land oder im ganzen Bundesgebiet. Dann müsste auch der Starttermin überall derselbe sein. Außerdem hofft er, dass das Ticket nur jeweils für einen Kalendermonat gilt und nicht während des Monats für 30 Tage gekauft werden kann. Wichtig sei zudem, dass der Finanzierungsablauf geklärt werde. Die Verbünde könnten das Geld für diese Aktion - der Bund rechnet mit rund 2,5 Milliarden Euro Kosten - keinesfalls vorstrecken. Das Geld müsste da sein, bevor die Aktion starte.

Was ist das 9-Euro-Ticket? Mit dem 9-Euro-Ticket sollen Fahrgäste drei Monate lang für je neun Euro im Monat den öffentlichen Personennahverkehr nutzen können. Die Bundesregierung hat das Ticket im Rahmen des Entlastungspakets 2022 beschlossen. Dieses soll die Auswirkungen der gestiegenen Energiepreise abmildern. Zum 9-Euro-Ticket sind noch viele Details ungeklärt, beispielsweise der Geltungsbereich und der endgültige Termin zur Einführung. Derzeit ist vielerorts der 1. Juni geplant.

Auch DING in Ulm bereitet 9-Euro-Ticket vor

Auch der Donau-Iller-Nahverkehrsverbund (DING) mit Sitz in Ulm bereitet sich auf das 9-Euro-Ticket vor. Der Verbund geht vom Start am 1. Juni für aus, denn Bund, Land und andere Verkehrsverbünde müssten noch etliche Detailfragen klären. Laut DING sollte auch den Dauerkarten-Besitzern die Differenz zwischen dem bereits bezahlten Preis und dem vergünstigten 9-Euro-Ticket erstattet werden.

Beim Verkehrsverbund OstalbMobil zeigt man sich überrascht zum Vorgehen seitens des Bundes. Dort sei das 9-Euro-Ticket in einer Nachtsitzung beschlossen worden. Von der Aktion habe man am Morgen aus der Presse erfahren, so Geschäftsführer Paul-Gerhard Maier: "Wenn jetzt die Bundesländer und die großen Verbände vorab informiert und gefragt worden wären, was kann man machen, um den Nahverkehr zu unterstützen (...), da wäre doch der eine oder andere Vorschlag gekommen, wie man die Förderung noch effizienter machen könnte, ohne einen so großen organisatorischen Aufwand."

OstalbMobil: 0-Euro-Ticket als Alternative?

Geschäftsführer Maier hätte sich ein 0-Euro-Ticket für zwei Monate vorstellen können - das wäre im selben Kostenrahmen geblieben, ohne einen solchen Mehraufwand zu verursachen. Bei OstalbMobil geht man allerdings nicht davon aus, dass der Beschluss noch nachgebessert wird.