Ein betagter Autofahrer ist am Montag an einem Bahnübergang in Gundelfingen im Kreis Dillingen stecken geblieben. Ein Zug konnte gerade noch rechtzeitig bremsen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der 88-Jährige am Bahnübergang in Gundelfingen-Peterswörth zunächst das Rotlicht übersehen. Die sich schließende Bahnschranke zertrümmerte die Windschutzscheibe seines Wagens. Der Senior kam schließlich zwischen Schienen und Schranke zum Stehen. Der herannahende Zug konnte noch eine Notbremsung einleiten und einen Unfall verhindern. Gegen den 88-Jährigen wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.