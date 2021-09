85-jährige Rentnerin in Wohnung überfallen

Die Kriminalpolizei im Ostalbkreis sucht einen Einbrecher, der Montagnacht in Schwäbisch Gmünd eine 85-jährige Rentnerin überfallen hat. Der unbekannte Täter war nach Mitternacht über ein Fenster in die Wohnung der 85-Jährigen eingestiegen. Als die Frau wegen der Geräusche aufwachte, zwang der Einbrecher die Seniorin leise zu sein. Da sie kein Geld in der Wohnung hatte, suchte der Mann nach Schmuckstücken. Mit denen flüchtete er; die Frau blieb unverletzt. Nach ihren Angaben ist der Täter zirka 30 Jahre alt, mittelgroß und schlank. Er war schwarz gekleidet und hatte eine rote Stofftasche bei sich. Die Suche nach dem Einbrecher verlief zunächst erfolglos. Die Kripo in Aalen hofft nun auf Zeugenhinweise.