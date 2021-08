per Mail teilen

Ein Autofahrer hat am Dienstagabend in Ulm-Wiblingen eine 85-jährige Frau mit Rollator übersehen und angefahren. Laut Polizei war der 56-Jährige rückwärts aus einer Parklücke gefahren und hatte dabei die Frau mit seinem Wagen erfasst. Die 85-Jährige stürzte, Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.