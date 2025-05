Gärtnern gegen das Vergessen: Junge Leute pflegen Gedenksteine auf dem Friedhof

80 Jahre nach Kriegsende reinigen vier junge Menschen Gedenksteine in Blaubeuren. Sie wollen vor allem ihre eigene Generation an Leid und Tod durch den Krieg erinnern.

Zum 80. Jahrestag des Kriegsendes in Europa haben junge Menschen in Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis) Kriegsgräber gereinigt. Lilian, Julius, Daniel und Ronja machen eigentlich einen Bundesfreiwilligendienst beim Technischen Hilfswerk der Regionalstelle Biberach - und wollen so an den Tod und die Zerstörung erinnern, die der Zweite Weltkrieg brachte.

Freiwillige Arbeit am Tag der Befreiung

Am 8. Mai, auf den Tag 80 Jahre nach Kriegsende, knien drei der jungen Leute auf dem Schotterboden des Blaubeurer Friedhofs und zupfen Unkraut aus dem Boden. Neben Ronja, Daniel und Lilian stehen über 60 Gedenksteine. Sie erinnern an Soldaten, die im Zweiten Weltkrieg gefallen sind.

"In letzter Zeit ist das wieder aktueller geworden, wegen des Ukraine-Krieges. Und auch meine Großeltern erzählen manchmal von dieser Zeit", sagt der 19-jährige Daniel. So geht es auch der 18-jährigen Lilian. "Ich finde gerade so einen Jahrestag ganz wichtig, um sich wieder ins kollektive Gedächtnis zu rufen, was da passiert ist."

"Damit man solche Zeiten nicht vergisst und um jeden Preis verhindert, dass solche Taten noch einmal vorkommen."

Für die 18-jährige Ronja ist die Gartenarbeit auf dem Friedhof eine kleine Aufgabe, aber eine, die sie gerne macht. "Wir sind hier und zupfen Unkraut, aber diese Menschen haben gekämpft." Die Idee für den Aktionstag stammt vom Technischen Hilfswerk. Die jungen Freiwilligen sollen sich neben der Pflege der Gedenkstätte auch mit verschiedenen Aspekten des Zweiten Weltkriegs beschäftigen. Die politische Bildung ist Teil des Bundesfreiwilligendienstes.

Ein paar Meter neben den Gedenksteinen bricht das Dröhnen eines Hochdruckreinigers die andächtige Stille des Friedhofs. Der 20-jährige Julius reinigt eine alte Steinbank neben den Gedenksteinen. Die Arbeit an der Gedenkstätte hält er vor allem für seine Generation für wichtig. "Damit man solche Zeiten nicht vergisst und um jeden Preis verhindert, dass solche Taten noch einmal vorkommen."