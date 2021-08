per Mail teilen

Zwei Wochen nach einem Fahrradunfall in Königsbronn (Kreis Heidenheim) ist eine 80-jährige Frau an den Folgen ihrer Verletzungen gestorben. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Frau war bei dem Unfall mit ihrem Rad gegen eine Bordsteinkante gefahren und gestürzt. Sie trug keinen Helm und erlitt schwere Kopfverletzungen.