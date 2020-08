Ein 79 jähriger Mann ist auf der Autobahn bei Neu-Ulm mit 42 Kilogramm Kokain von der Polizei erwischt worden. Das teilte das bayerische Landeskriminalamt am Donnerstag mit. Schleierfahnder der Polizeiinspektion Lindau verfolgten das verdächtige Fahrzeug und winkten den Italiener am Sonntagabend von der A7 auf einen Parkplatz bei Neu-Ulm. In dem Mercedes entdeckten sie ein extra eingebautes Schmuggelversteck mit mehreren Paketen Kokain, insgesamt 42 kg. Der 79-Jährige befindet sich in Untersuchungshaft. Ihm wird die illegale Einfuhr von Betäubungsmitteln zu Handelszwecken vorgeworfen. Der Rentner mit den Drogen war auf dem Weg in Richtung Süden.