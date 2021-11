700.000 Euro Schaden nach Wohnhausbrand in Aalen

In Aalen-Waldhausen ist bei einem Brand in einem Wohnhaus am Freitag ein Schaden von rund 700.000 Euro entstanden. Ursache ist laut Polizei vermutlich ein überhitzter Kachelofen.

Der Brand war vermutlich wegen eines überhitzten Ofens ausgelöst worden. Markus Brandhuber Am frühen Freitagmorgen war die Feuerwehr alarmiert worden. Ein vermutlich überhitzter Kachelofen sei zu einem Schwelbrand ausgeartet. Laut Polizei wurde niemand verletzt. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses in Aalen-Waldhausen (Ostalbkreis) kamen bei Verwandten unter. Untergeschoss durch Löschwasser beschädigt Zur Klärung der Brandursache wurde ein Gutachter beauftragt. Nach ersten Einschätzungen entstand durch den Brand ein Schaden von rund 700.000 Euro. Obwohl das Feuer nicht auf das Untergeschoss übergegriffen hatte, sei es durch das Löschwasser stark beschädigt worden. Die Feuerwehren aus Aalen, Waldhausen und Unterkochen waren mit knapp 40 Einsatzkräften und neun Fahrzeugen vor Ort.