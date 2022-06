Telefonbetrug noch rechtzeitig vor Schmuckübergabe erkannt

per Mail teilen

Auf dem Weg zur Übergabe von wertvollem Schmuck hat eine Frau aus Aalen einen Telefonbetrug doch noch rechtzeitig erkannt. Nach Angaben der Polizei hatten die Betrüger der 68-Jährigen am Mittwoch erklärt, ihre Tochter sei in einen tödlichen Unfall verwickelt gewesen und forderten eine hohe Geldsumme. Zunächst glaubte die Seniorin die Angaben und war mit Schmuck, wie von den Betrügern gefordert, auf dem Weg nach Würzburg. Dann jedoch erreichte die Frau ihre Tochter und der Betrug flog auf. Ein 58-Jähriger aus Aalen erkannte die Masche dagegen nicht und zahlte fast 3.000 Euro an Betrüger.