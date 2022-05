65-jähriger Mann Opfer eines Telefonbrügers

Die Polizei hat nach einem versuchten Telefonbetrug am Dienstag in Konz zwei Männer festgenommen. Den Angaben zufolge war zuvor am Vormittag eine Frau vermeintlich von ihrer Tochter und einem angeblichen Polizisten angerufen worden. Dieser habe behauptet, die Tochter der Frau habe einen Radfahrer angefahren und tödlich verletzt. Nun solle die Frau eine Kaution von 20.000 Euro zahlen, die von Gerichtsmitarbeitern abgeholt werden sollte. Laut Polizei durchschaute die Frau den Betrug und rief die echte Polizei. Diese konnte zwei Stunden später zwei Männer festnehmen, die das Geld abholen wollten. Die beiden Männer sitzen in Untersuchungshaft. mehr...