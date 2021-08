Ein 63-jähriger Mann ist am Mittwoch in Thannhausen (Kreis Günzburg) von einem Traktor überrollt worden. Nach Mitteilung der Polizei wollte der Mann den Traktor an einen Heuwender anhängen. Aus bislang unbekannter Ursache setzte sich der Traktor plötzlich in Bewegung und überrollte den Mann. Trotz seiner schweren Verletzungen konnte er noch einen Notruf absetzen. Ein Rettungshubschrauber brachte den 63-Jährigen in eine Klinik. Die Fahrt des führerlosen Traktors endete an einem Baum.