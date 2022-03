60-Jährige aus dem Raum Ehingen soll Drogen an Kinder und Jugendliche verkauft haben

Eine 60-jährige Frau aus dem Alb-Donau-Kreis ist wegen Drogenhandels festgenommen worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten, ist sie jetzt in Untersuchungshaft.

Die Frau aus dem Alb-Donau-Kreis sei diese Woche verhaftet worden und sitze nun wegen Wiederholungsgefahr in Untersuchungshaft, heißt es in der Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft. Ihr wird vorgeworfen, in einer Vielzahl von Fällen Marihuana an Jugendliche und Kinder verkauft zu haben. Sie habe so mutmaßlich ihren Lebensunterhalt gesichert.

Seit Oktober laufen die Ermittlungen gegen die 60-Jährige. Im November fand die Polizei demnach bei einer Kontrolle Marihuana im Auto der Tatverdächtigen. Dennoch soll sie weiter gedealt haben. Bei einer Wohnungsdurchsuchung am Dienstag entdeckten die Beamten unter anderem 80 Gramm Marihuana und Verpackungen.