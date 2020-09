per Mail teilen

Ein Projekt für schnelles Internet mittels 5G-Technologie ist in Ellwangen-Röhlingen erfolgreich verlaufen. Diese Bilanz zieht der Netzbetreiber NetCom BW. 20 Haushalte in Röhlingen hatten von Dezember 2019 bis Ende Juni dieses Jahres an dem Pilotprojekt teilgenommen: Mittels Funktechnik konnten sie eine schnellere Internetverbindung nutzen, ohne dass Glasfaserkabel bis zum Haus verlegt werden mussten. Der überwiegende Teil der Kunden sei zufrieden gewesen, teilte NetCom BW mit. Der Test habe gezeigt, dass mit der angewendeten 5G-Technologie die Zeit überbrückt werden könne, bis das Glasfasernetz flächendeckend ausgebaut ist. Davon könnten vor allem ländliche Kommunen wie Ellwangen-Röhlingen profitieren.