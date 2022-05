59-jähriger Mann wird vermisst

In Schwäbisch Gmünd wird der 59 Jahre alte Manfred M. vermisst. Er wurde zuletzt Ende April gesehen. Nach Polizeiangaben ist der Vermisste möglicherweise orientierungslos und auf ärztliche Hilfe angewiesen. Vermutlich ist er im Besitz seines ÖPNV-Tickets, so dass er mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein könnte. Nach neuesten Erkenntnissen wurde der Vermisste vermutlich letztmals am 14.5.2022 in Neuhausen ob Eck (Landkreis Tuttlingen) gesehen. Der Vermisste ist etwa 175 cm groß und wiegt 75-80 kg. Er hat grau-braune Haare (Halbglatze). Bekleidet ist er vermutlich mit einer blauen Jeanshose und einer schwarzen Jacke. Ein Foto des Vermissten finden Sie hier.