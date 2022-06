Autos schleudern auf A8 in Leitplanken

per Mail teilen

Zwei Autofahrer sind am Montag bei Merklingen (Alb-Donau-Kreis) auf der regennassen Fahrbahn der A8 ins Schleudern geraten. Ein 51-jähriger Autofahrer wurde verletzt. Zudem entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 60.000 Euro. Beide Autos schleuderten in die Leitplanken. Eines davon prallte zudem in den Wagen eines Ersthelfers.