Protest vor dem Landgericht gegen ein Urteil

per Mail teilen

Vor dem Ulmer Landgericht haben am Montag rund 50 Menschen gegen ein Urteil in einem Kindesmissbrauchsprozess protestiert. Das Landgericht Ulm hatte einen 45-jährigen Mann wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Die Kammer hatte es als erwiesen angesehen, dass er im Zeitraum zwischen 1996 und 2005 Minderjährige zwei Mal schwer missbraucht hatte. Zudem wurde er in 129 Fällen des sexuellen Missbrauchs für schuldig befunden. Nach Ansicht der Organisatorin des Protestes, Arzu Altun, sei das Urteil "viel zu milde". Sie fordert stattdessen eine Strafe ohne Bewährung, mit "abschreckender Wirkung". Die Staatsanwaltschaft Ulm hat Revision des Urteils beantragt.