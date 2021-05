Die Ulmer Band "Kraan" ist der Inbegriff des "Krautrock", hatte großen Einfluss auf die Entwicklung der deutschen Rock- und Popszene und spielte vor genau 50 Jahren ihr erstes Konzert.

Mit dem Konzert am 22. Mai 1971 in Ulm fing für Kraan alles an, eine so wechselvolle wie erfolgreiche Geschichte.

Musikalische Kommunarden: Kraan 1974 vor dem Gut Wintrup Hellmut Hattler / Intercord

Von Ulm geht es erst nach Berlin, dann geht es weiter auf das "Gut Wintrup" im Teutoburger Wald. Nach dem Landsitz wurden später sogar mehrere Songs benannt. Dort sind die Musiker und die unterschiedlichsten Gäste mehrere Jahre zu Hause.

Größter Vorteil des abgelegenen Gutshofes: Man konnte die ganze Nacht Musik machen. Die ersten Kraan-Alben entstanden dort, und Kraan-Hits wie "Andy Nogger" und "Nam Nam".

Es gab in den folgenden Jahrzehnten mehrere Auflösungen, die Band fand aber immer wieder zusammen. Vergangenes Jahr, mitten in der Pandemie, wird das 22. Kraan-Album "Sandglass" produziert.

Jürgen Schlachter vom Label 36music in Leipheim und Hellmut Hattler. SWR

"Im ersten Lockdown haben wir das Kraan-Album "Sandglass" gemacht, das nie entstanden wäre, ganz sicher nicht entstanden wäre, wenn nicht alle zu Hause Zeit gehabt hätten. Alle hatten Zeit und alle waren ratlos, was machen wir mit der Zeit? Das war eine perfekte Zeit, um ein Album zu machen."

Ein Jubiläumskonzert fällt zwar wegen der Pandemie aus, aber noch in diesem Jahr planen "Kraan" weitere Konzerte.