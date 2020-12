Kaum ein deutscher Musiker hat eine so markante Sprache entwickelt wie er. Der Bassist Hellmut Hatter (der im April 65 geworden ist) hat sich immer wieder neu definiert, ist aber immer erkennbar er selbst geblieben. Seit den 70ern als Bassist und Motor der Krautrock-Gruppe Kraan, dann als Partner des HipJazz-Duos Tab Two. Ab dem Jahr 2000 in dem Elektronik-Jazz Projekt, das seinen Namen trägt: Hattler. Und zusammen mit der Gospelsängerin Siyou Ngnoubamdjum in der Formation Siyou'n'Hell. Die Nachhaltigkeit seiner Kunst liegt darin, dass er vor allem aus sich selbst schöpft, nicht Moden hinterherrennt, sondern Moden prägt. mehr...