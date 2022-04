40-Tonnen-Kalksteinblock muss beseitigt werden

An der Bocksteinhöhle in Öllingen im Alb-Donau-Kreis muss ein 40 Tonnen schwerer Kalksteinblock beseitigt werden. So will man laut Regierungspräsidium Stuttgart einem möglichen Steinschlag vorbeugen. Der Block links vom Eingang der Bocksteinhöhle liege an nur drei Punkten auf, hieß es zur Begründung. Er soll zusammen mit lockeren Gesteinsfragmenten und einem Schuttkegel von einer Bergsicherungsfirma geräumt werden. Das lockere Gestein stamme noch aus der Zeit einer Sprengung im späten 19. Jahrhundert. Ein Auftrag für die Räumung des Kalklbocks sei noch nicht erteilt worden. Zuständig für die Höhle, sie ist Teil des Unesco-Weltkulturerbes, ist laut dem Regierungspräsidium die Gemeinde Öllingen. Sie habe Fördermittel beantragt, darüber sei aber noch nicht entschieden worden.