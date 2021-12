Vier Millionen Euro für digitale Rettungskette

per Mail teilen

Das Bundesverkehrsministerium fördert ein digitales Projekt zur Verbesserung der Rettungskette im Ostalbkreis mit rund vier Millionen Euro. Wie das Landratsamt in Aalen mitteilt, soll mit Hilfe des 5G-Mobilfunk-Standards die notfallmedizinische Versorgung verbessert werden. Getestet wird unter anderem ein Spezial-Rettungsfahrzeug, das Ultraschallbilder und Daten wie Herzfrequenz und Blutdruck von Patienten in Echtzeit an die Klinik übermittelt und dadurch die Diagnose beschleunigt. Das Projekt soll im Januar starten.