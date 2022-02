per Mail teilen

Seit Mittwochmorgen wird in Vöhringen im Kreis Neu-Ulm ein 35-jähriger Mann vermisst. Er hatte am Morgen die Wohnung seines Bruders verlassen und war bis zum Abend nicht wieder aufgetaucht. Da der Mann sich in der Gegend nicht auskennt, kein Geld und kein Handy dabei hat, fahndet die Polizei nach ihm. Der Mann ist etwa 166 cm groß, sehr schlank, und trägt eine graue, fellbesetzte Kapuzenjacke, Jeans und schwarz-rote Turnschuhe.