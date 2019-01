per Mail teilen

Auf der A8 zwischen Ulm-Elchingen und Mühlhausen hat sich die Lage nach dem Schneechaos am Mittwoch und in der Nacht zu Donnerstag etwas entspannt. Dennoch können Autofahrer nicht ganz aufatmen.

Der Verkehr fließt am Donnerstagmorgen wieder einigermaßen. Allerdings stehen noch viele Lkw auf den Standstreifen der Autobahn und müssen erst wieder flott gemacht werden.

Behinderungen wegen Schneeglätte: In der Nacht zu Donnerstag ging stellenweise nichts mehr z-media, Ralf Zwiebler

Die Nacht hatten einige Autofahrer noch notgedrungen in ihren Fahrzeugen verbringen müssen. Wegen der anhaltenden Schneefälle kam es auf der Autobahn zwischen Oberelchingen und Mühlhausen auf einer Strecke von 35 Kilometern immer wieder zum Stillstand.

Räumfahrzeuge kamen nicht durch

Die Räumfahrzeuge des Winterdienstes kamen nicht durch, um die Strecke frei zu räumen. Viele Lkw waren an den Steigungen hängen geblieben. Zahlreiche Helfer versorgten die Autofahrer mit Decken und heißem Tee.

Entlang der A8 in Richtung München kam es zudem auf der Schwäbischem Alb am Mittwoch zwischen Aichelberg und Hohenstadt (beide Kreis Göppingen) immer wieder zu Sperrungen durch die Polizei, weil Lastwagen die Fahrbahn versperrten und abgeschleppt werden mussten oder weil der Winterdienst die Fahrbahn wieder freischaufeln musste. Der Verkehr kam zum Erliegen und staute sich vor allem am Abend.

Störungen halten an

Auch am Donnerstagmorgen kommt der Verkehr wegen Schneeglätte immer wieder ins Stocken, unter anderem zwischen Leipheim und Ulm-West auf einer Länge von zwölf Kilometern. Und auch in der Gegenrichtung, am Albaufstieg, geht es nur langsam voran.

So wird es laut Polizei am Donnerstag zunächst auch bleiben: Denn die Wetterlage, mit Schneefall und örtlichem Nebel auf der Albhochfläche, lässt auf der A8 nicht wirklich Entspannung aufkommen. Autofahrer müssen also weiter mit Behinderungen rechnen - und vor allem vorsichtig fahren.