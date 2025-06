per Mail teilen

Ein 31-jähriger Mann soll am Pfingstmontag in Günzburg seine Großeltern getötet haben. Nach Angaben der Polizei hat er sich nach der Tat gestellt.

Ein Mann steht in dringendem Tatverdacht, am Montag in Günzburg seine Großeltern getötet zu haben. Eine Richterin erließ Haftbefehl.

Der 31-Jährige meldete sich bei der Polizei und teilte mit, dass er am Vormittag seine Großeltern getötet habe. Daraufhin öffnete die Polizei mithilfe der Feuerwehr die Tür zur Wohnung der Großeltern in Günzburg.

Ermittlungsrichterin erlässt Haftbefehl wegen zweifachen Mordes

Die Beamten fanden zwei Personen leblos in der Wohnung. Sie wiesen laut Polizei Spuren von Gewalteinwirkung auf. Der 31-Jährige räumte die Tat erneut ein.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Mann der zuständigen Ermittlungsrichterin vorgeführt. Diese erließ Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des zweifachen Mordes. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Doppelmord in Günzburg: Details zum Motiv und Tathergang noch nicht bekannt

Die Leichen der Großeltern sind obduziert worden. Außerdem wurden Spuren gesichert und Zeugen vernommen. Einzelheiten zum genauen Tathergang und zum Tatmotiv sind noch nicht bekannt.