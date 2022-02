In Ellwangen (Ostalbkreis) ist in der Nacht zum Dienstag offenbar ein Mann von maskierten Männern bedroht und verfolgt worden. Das 31-jährige Opfer flüchtete nach eigenen Angaben in die Virngrundklinik und rief von dort aus per Notruf die Polizei. Nach deren Angaben befand sich der Mann in einer psychischen Ausnahmesituation. Er gab an, von vier Männern mit Baseballschlägern verfolgt worden zu sein. Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen des Vorfalls.