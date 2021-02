per Mail teilen

Die Ulmer Rüstungsfirma Hensoldt investiert 30 Millionen Euro in den Bau eines neuen Entwicklungszentrums für Hochfrequenztechnik. Laut UImer "Südwest Presse" soll der Neubau auf einer Brachfläche auf dem Firmengelände in der Ulmer Weststadt entstehen und schon im Sommer betriebsbereit sein. Rund 300 neue Arbeitsplätze sind vorgesehen. Bislang beschäftigt Hensoldt in Ulm rund 2.000 Mitarbeiter.