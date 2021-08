In Giengen im Kreis Heidenheim sind am Dienstagnachmittag drei Männer circa 300 Meter durch einen Abwasserkanal gespült worden. Der Polizei zufolge hatten sie in dem Kanal in der Nähe der Brenzbahn gearbeitet. Als das Wasser wegen des Regens schnell anstieg, wurden sie trotz Warnung bis zur Mündung des Kanals in die Brenz mitgerissen. Sie wurden leicht verletzt, zwei von ihnen kamen zur Untersuchung ins Krankenhaus.