30 Jahre Jahre Jazz und Funk im Wiley Club Neu-Ulm

Als das US-Militär 1991 aus seiner Kaserne in Neu-Ulm auszog, zog die Kultur ein. Aus den Wiley-Barracks wurde ein lebendiges, neues Stadtviertel. Mittendrin - der Wiley Club.

Nachdem das US-Militär im Jahr 1991 aus seiner Kaserne in Neu-Ulm ausgezogen war, entwickelte sich das alte Offiziers-Kasino auf dem Wiley-Gelände schnell zu einem wichtigen Treffpunkt für Jazz, Funk, Fusion und Soul in Süddeutschland. Neu-Ulm war ein Fixpunkt der internationalen Szene.

Wiley-Club: Konzerte im verlassenen Offiziers-Kasino

Einige der bedeutendsten Musiker dieser Genres traten im Wiley-Club in Neu-Ulm auf, darunter "Tower of Power", "Latoya Jackson", "Grandmaster Flash", "The Brecker Brothers" und "Mike Stern". Auch die "Fantastischen Vier" gastierten im Wiley Club. Der damalige Süddeutsche Rundfunk (SDR) zeichnete einige dieser Konzerte auf und übertrug sie zum Teil live im Fernsehen und im Radio.

Zutritt zum "EM Club" auf dem Wiley-Gelände nur in Uniform

Der Wiley Club öffnete 1952 als "EM Club" - mitten auf dem Kasernengelände der Wiley Barracks. Der Club ist also eigentlich schon 70 Jahre alt. Zugänglich erst einmal nur für Soldaten, sofern diese über eine "A-Class"-Uniform, also eine Ausgehuniform verfügten. Das EM steht für "Enlisted Men". Enlist bedeutet: "sich freiwillig melden" und bezog sich also auf die "Freiwilligen" in der US-Army. Nach dem Truppenabzug öffnete der Club am 1. Juli 1992 für die Öffentlichkeit.

Der Wiley Club in der Zeit, in der er dem US-Militär noch als Kasino diente.

Wiley Club Memorial-Night mit Musik und Lesung

Zum 30. Geburtstag des Musikclubs gibt es am Freitag, 25. November, im "Gleis 44" in Ulm eine "Wiley Club Memorial Night". Es ist eine Gesprächsrunde geplant mit dem Motto "GI's und unsere Popkultur". Mit dabei sind unter anderen Smudo von den "Fantastischen Vier", der Musiker Dante Thomson und der Historiker Eberhard A. Merk. Sie erzählen von den Einflüssen des Wiley Clubs auf die Musikszene der 1990er und die ersten Jahren des neuen Jahrtausends.

"Es war eine unglaubliche Aufbruchstimmung damals. Die Soldaten waren weg."

Außerdem ist der ehemalige künstlerische Direktor des Wiley Clubs, Frank Maier, bei der Memorial Night dabei. Er hat inzwischen einen Roman über diese Zeit geschrieben mit dem Titel "Warum die Liebe den Idioten überlassen?" Im Roman blickt er zurück auf seine Jahre im Club, bei der Memorial Night wird er daraus vorlesen. Natürlich darf auch Musik nicht fehlen: Ab 22 Uhr ist Partytime im Ulmer Kulturzentrum "Gleis 44" mit Live-Musik und mehreren DJ's.

Wiley Club - vom Musikclub zum Restaurant

Der Wiley Club wurde im Jahr 2017 umgebaut. Heute ist er ein Restaurant, das auch groß genug ist für Tagungen. Events wie die Buchvorstellung von Frank Maier finden dort kaum noch statt, deshalb die Verlagerung ins Kulturzentrum "Gleis 44". Firmen aber auch Privatleute können den Club mieten. Öffentlich gefeiert wird auch - das nächste Mal am 8. Dezember mit einer X-Mas-Party.