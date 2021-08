Neu-Ulmer Aktionswoche zum Abzug des US-Militärs

Zum Auftakt der Aktionswoche gab es am Sonntag bereits eine Podiumsdiskussion. Montag wurden neue Informationstafeln zur Geschichte des "Wiley" enthüllt. Ab Mittwoch veröffentlicht die Stadt auf ihrer Homepage und in Social-Media-Kanälen Geschichten rund um das Thema "US-Militär in Neu-Ulm". 40 Jahre lang hatten zeitweise bis zu 9.000 US-Soldaten und ihre Angehörigen in Neu-Ulm gelebt. "Wiley", den Namen der Kasernen, trägt heute ein neues Wohnquartier.