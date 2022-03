Frau wegen Impfpassfälschung vor Gericht

per Mail teilen

Eine 29-Jährige aus dem Kreis Donau-Ries steht am Donnerstag wegen Impfpass-Fälschung in Nördlingen vor Gericht. Aufgefallen war der Impfpass in einer Apotheke. Dort wollte sich die 29-Jährige ein elektronisches Impfzertifikat ausstellen lassen. Einer aufmerksamen Angestellten dort kam der Impfpass aber offenbar merkwürdig vor - es kam zur Anzeige. Die 29 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Donau-Ries muss sich jetzt wegen Urkundenfälschung vor Gericht verantworten. Zur Verhandlung kam es laut Amtsgerichtsdirektor Dieter Hubel, weil die Frau einen Strafbefehl über 80 Tagessätze nicht akzeptiert hatte